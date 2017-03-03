Николай Любимов встретился с председателем Арбитражного суда Рязанской области

Ларису Митяеву главе региона представил председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов.

Общество

В пятницу, 3 марта, состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с председателем Арбитражного суда региона Ларисой Митяевой, назначенной на эту должность Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года. Главе региона её представил председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов.

Любимов и Митяева обсудили перспективы межведомственного взаимодействия, совместной работе по выполнению государственных задач, направленных на улучшение качества правосудия в регионе.

Глава региона пожелал Ларисе Митяевой успехов в работе на ответственной должности.

– Уверен, что имея такой большой профессиональный опыт, вы справитесь с поставленными задачами, – сказал Николай Любимов. – Главное, чтобы решения Арбитражного суда Рязанской области были своевременными и справедливыми, чтобы люди, которые приходят в суд, получали там квалифицированную правовую помощь по всем вопросам.

Председатель регионального Арбитражного суда Лариса Митяева заверила, что приложит все усилия к тому, чтобы оправдать оказанный ей кредит доверия со стороны Президента РФ, сохранить стабильную работу суда и достигнутые ведомством высокие показатели, сообщает сайт регионального правительства.