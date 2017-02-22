Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днём защитника Отечества.

Уважаемые офицеры и солдаты Рязанского гарнизона, ветераны военной службы, жители региона! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Военная служба в России во все времена считалась почётным делом, священным долгом настоящего гражданина и истинного патриота. Современное поколение защитников Отечества продолжает лучшие воинские традиции нашего народа.

Сегодня в условиях новых вызовов и рисков к Вооруженным Силам предъявляются высокие требования. Федеральным центром последовательно реализуется курс на повышение качества подготовки личного состава, оснащение армии инновационной техникой, на укрепление обороноспособности нашего государства в целом. Российские военнослужащие, в числе которых рядовые и офицеры Рязанского гарнизона, с честью выполняют поставленные задачи, всегда и во всем сохраняют верность присяге и Родине.

В этот день особая благодарность ветеранам, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, бойцам, достойно отстаивавшим национальные интересы нашей страны в «горячих» точках и миротворческих миссиях.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и успехов в службе на благо нашего Отечества!