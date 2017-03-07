Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил жительниц области с Международным женским днём.

Дорогие рязаночки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!

Современные женщины, оставаясь надёжными хранительницами домашнего очага, успешно реализуют себя в профессии, творчестве, общественной деятельности, ответственно и эффективно трудятся во многих отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области и добиваются отличных результатов.

Дорогие рязаночки! Убеждён, что и в дальнейшем ваш оптимизм, неиссякаемая энергия, особенная женская мудрость будут незаменимой поддержкой для нас, мужчин, будут вдохновлять на созидательную работу, позволят многое сделать для укрепления института семьи, защиты материнства и детства, для улучшения качества жизни рязанцев в целом.

В этот прекрасный весенний праздник желаю вам огромного счастья, любви, заботы и внимания близких. Крепкого здоровья, мира и добра, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях, прекрасного настроения!