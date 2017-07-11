Николай Любимов решил вопрос с долгостроем в городе Кораблино

Горожане поблагодарили врио губернатора за возможность достроить дома, которые недобросовестные застройщики строили на протяжении четырёх лет.

Общество

Благодаря вмешательству врио губернатора Рязанской области Николая Любимова решился жилищный вопрос жителей города Кораблино. Горожане пожаловались главе региона на затянувшееся на четыре года строительство домов. Любимов поручил министру строительного комплекса Рязанской области Вячеславу Меньшову решить этот вопрос до 10 июля.

На недобросовестного подрядчика ООО «Строй Дом» направлено письмо в областную прокуратуру и другие правоохранительные органы, сообщает сайт регионального правительства.

В результате 10 июля в адрес врио губернатора поступила благодарность от жителей города Кораблино за личное участие в решении их проблемы.