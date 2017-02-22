Николай Любимов рассказал, когда его семья переедет в Рязань Дети Николая Любимова учатся в школе с углубленным изучением языка – аналогичное учебное заведение врио губернатора намерен подобрать и в нашем городе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов рассказал, когда его семья переедет в областной центр.
- Супругу я планирую привезти чуть более, чем через неделю. Дети должны закончить учебный год. Позже, когда старшая закончит 9 класс, младшая – 5 класс, они приедут в Рязань и будут обживаться, - сказал Николай Любимов.
Дети Николая Любимова учатся в школе с углубленным изучением языка – аналогичное учебное заведение врио губернатора намерен подобрать и в нашем городе.
- Главное, чтобы они влились в коллектив, нашли новых друзей, чтобы им было комфортно жить и учиться, – сказал врио губернатора.