Николай Любимов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Рязани

На шествие глава региона пришёл с портретом своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Общество

Во вторник, 9 мая, в Рязани проходят торжества, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как и во многих городах нашей страны, по центральным улицам Рязани прошли колонны «Бессмертного полка». Участие в акции, призванной напомнить о подвиге поколения победителей, принял и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

На шествие глава региона пришёл вместе с портретом своего деда, Алексея Никитина, сапёра, дошедшего до Кенигсберга.

Журналистам Николай Любимов рассказал, что участие в шествии «Бессмертного полка» принял впервые.