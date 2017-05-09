Николай Любимов принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Рязани
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На шествие глава региона пришёл с портретом своего деда, участвовавшего в Великой Отечественной войне.
Во вторник, 9 мая, в Рязани проходят торжества, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как и во многих городах нашей страны, по центральным улицам Рязани прошли колонны «Бессмертного полка». Участие в акции, призванной напомнить о подвиге поколения победителей, принял и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.
На шествие глава региона пришёл вместе с портретом своего деда, Алексея Никитина, сапёра, дошедшего до Кенигсберга.
Журналистам Николай Любимов рассказал, что участие в шествии «Бессмертного полка» принял впервые.
-Увидел, сколько людей вспоминают своих предков, как они выходят вместе на шествие «Бессмертного полка», какие у них одухотворённые лица. Люди гордятся своей историей, своими родственниками – это замечательно. Очень тепло идти там, внутри «Бессмертного полка», - сказал глава региона.