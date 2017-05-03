Николай Любимов поручил создать особо охраняемую природную территорию «Солотчинский парк»

На особо охраняемой природной территории будет запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам.

Общество

Глава Рязанской области Николай Любимов поручил создать особо охраняемую природную территорию «Солотчинский парк» общей площадью более 10 тыс. га. Об этом сообщает официальный сайт регионального министерства природопользования.

Особо охраняемые природные территории являются общенациональным достоянием. Они представлены в виде участков, поверхности воды и воздушного пространства над ними. В их пределах располагаются комплексы, имеющие культурную, научную, рекреационную, эстетическую, оздоровительную ценность.

В целом территория микрорайона Солотча и прилегающая территория обладают высоким рекреационным потенциалом, значительной природоохранной ценностью и входят в систему значимых природных и историко-культурных ландшафтов, формирующихся вдоль поймы р. Оки. На указанной территории имеются несколько участков важных природных комплексов для которых целесообразно придание статусности особо охраняемой природной территории.

Солотчинский парк выделяется на основе ландшафтного разнообразия, с учётом лесов высокой природной ценности, биологического разнообразия, включая редкие и уникальные виды растений, животных и почв, рекреационного значения, а также играет важную роль для обеспечения экологического баланса города – являясь «зелёными лёгкими» Рязани.

Солотча, имеющая древнюю градостроительную историю, в целом является историческим поселением, где охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, объекты культурного наследия природный ландшафт, археологический слой и другие.

Особо охраняемая природная территория создаётся с целью развития рекреационного потенциала, а также сохранения и восстановления типичных и уникальных природных комплексов зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов.

На особо охраняемой природной территории будет запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, историко-культурным и туристско-рекреационным объектам и территориям.

Создание Солотчинского парка позволит сохранить уникальный природный комплекс, организовать отдых населения, а также предотвратить вред, причиняемый антропогенной деятельностью особо ценным природным ландшафтам.