Николай Любимов: Хочу узнать обо всём с точки зрения населения региона

Глава Рязанской области дал интервью агентству «Интерфакс».

Общество

Делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Николаем Любиомовым принимает участие в мероприятиях второго дня Российского инвестиционного форума. Во вторник в Сочи обсуждались вопросы межбюджетных отношений, сообщает сайт регионального правительства.

После совещания, которое провёл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс».

Глава региона рассказал, что ему предстоит во многом разобраться. В первую очередь его интересует, насколько позитивно оценивают люди состояние здравоохранения в регионе, как в целом относятся к состоянию социальной сферы, спорту, культуре, уровню соцобслуживания.

– Это – предмет моего более пристального знакомства. Самое главное, хочу узнать обо всём этом с точки зрения населения региона, – отметил Любимов.

В числе приоритетных задач Николай Любимов назвал продолжение работы по строительству БСМП в Рязани, ФАП в сёлах Вакино Рыбновского района и Алексеевка Сараевского района, школ в микрорайоне ДПР-5 в Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места, строительство школьных футбольных площадок, а также ремонт шести сельских клубов.