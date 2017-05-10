Николай Любимов: Для нас большая честь встречать бойцов, представлявших Рязанскую область на Красной площади
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Глава региона поделился с журналистами своими впечатлениями от празднования Дня Победы в Рязани.
Вечером, 9 мая, Рязань встречала десантников, вернувшихся с Парада в Москве.
– Рязанскому десантному училищу ежегодно предоставляется честь представлять наш регион на главной площади нашей страны во время парада. Это величайшее достижение офицеров и курсантов, так как это долгий и кропотливый труд. Мы не имеем права представить Рязанскую землю плохо. Мы должны представлять её только «на отлично». И справились с поставленной задачей. Наша главная цель – всегда и везде быть победителями, – подчеркнул начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознамённого училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Анатолий Концевой.
Вместе с горожанами колонну курсантов Рязанского десантного училища на площади Победы встречал и врио губернатора Николай Любимов.
После того, как десантники пять раз промаршировали перед восхищёнными зрителями, глава региона поделился с журналистами своими впечатлениями от празднования Дня Победы в Рязани.
– Для нас большая честь встречать бойцов, представлявших Рязанскую область и лучшие войска РФ на Красной площади. Многие рязанцы пришли встретить десантников и посмотреть, как они проходят строем. Люди увидели, что наша армия сильна, мощна, что нас есть кому защищать, – отметил Николай Любимов. – Что касается празднования Дня Победы в Рязани, это было очень грандиозно! Огромное количество людей вышло на улицы, в «Бессмертном полку» прошло 40 тыс. человек. Это просто замечательно! Было очень много молодёжи, а значит память жива и подрастающее поколение помнит и знает историю своей страны. Ещё раз хочется поздравить всех с праздником, пожелать мира и добра, чтобы мы никогда не видели войны и никогда не знали ужасов военного времени.