Николай Любимов: Для нас большая честь встречать бойцов, представлявших Рязанскую область на Красной площади

Глава региона поделился с журналистами своими впечатлениями от празднования Дня Победы в Рязани.

Общество

Вечером, 9 мая, Рязань встречала десантников, вернувшихся с Парада в Москве.

– Рязанскому десантному училищу ежегодно предоставляется честь представлять наш регион на главной площади нашей страны во время парада. Это величайшее достижение офицеров и курсантов, так как это долгий и кропотливый труд. Мы не имеем права представить Рязанскую землю плохо. Мы должны представлять её только «на отлично». И справились с поставленной задачей. Наша главная цель – всегда и везде быть победителями, – подчеркнул начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознамённого училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Анатолий Концевой.

Вместе с горожанами колонну курсантов Рязанского десантного училища на площади Победы встречал и врио губернатора Николай Любимов.

После того, как десантники пять раз промаршировали перед восхищёнными зрителями, глава региона поделился с журналистами своими впечатлениями от празднования Дня Победы в Рязани.