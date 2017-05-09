Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие рязанцы! От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая – особая дата, которая навсегда останется в истории, символ национальной гордости. В этот день представители всех поколений жителей России с благодарностью вспоминают героев, отдавших жизнь во имя свободы Отечества, выражают глубокую признательность тем, кто на фронте и в тылу делал все, чтобы отстоять свободу и независимость Родины, внес бесценный вклад в нашу Победу.

Мы всегда будем помнить героический подвиг наших отцов и дедов, которые проявили беспримерное мужество и силу духа в борьбе с врагом, и сделаем все для того, чтобы историческая правда о Великой Победе, о фронтовых и трудовых подвигах нашего многонационального народа была сохранена для будущих поколений.

Сегодня на примере ветеранов мы учимся любить и защищать Родину, трудиться ради Отечества, нести за него ответственность, стараемся жить и работать так, чтобы поколение победителей могло нами гордиться.

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, больших успехов в работе на благо России и нашего любимого Рязанского края!