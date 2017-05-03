Ни один дизайн-проект благоустройства Нижнего и Верхнего садов Рязани не нашёл однозначной поддержки в ходе общественного обсуждения

Принято решение в качестве дальнейшего направления работы взять за основу отдельные идеи.

Общество

3 мая в управлении градостроительства и архитектуры администрации Рязани состоялись итоговое общественное обсуждение дизайн-проектов Верхнего и Нижнего садов. Участники заседания рассмотрели три проекта, признанные победителями жюри Открытого архитектурного конкурса ООО «КБ Стрелка» (Москва) на разработку концепций общественных пространств. По итогам обсуждения, которое провёл руководитель профильного управления Дмитрий Васильченко, принято решение в качестве дальнейшего направления работы взять за основу отдельные идеи и проектные решения одного из эскизов. Об этом сообщил сайт городской администрации.

По инициативе министерства строительного комплекса РФ и при поддержке Агентства ипотечного жилищного кредитования ООО «КБ Стрелка» в марте этого года объявило конкурс на разработку общественных пространств в городах России. Проектирование велось за счёт средств организаторов. В том числе, участники этого профессионального состязания проработали и предложили на рассмотрение концепции благоустройства двух рязанских территорий – Нижнего и Верхнего садов. На суд жюри Открытого архитектурного конкурса 25 апреля было вынесено 9 проектов, три из которых были признаны удовлетворяющими требования технического задания. Дизайн-проекты – победители были размещены для ознакомления и обсуждения на сайте администрации города Рязани.

3 мая в управлении градостроительства и архитектуры состоялось итоговое общественное обсуждение дизайн-проектов. В нём приняли участие члены Градостроительного совета, профессиональные архитекторы, студенты и выпускники архитектурного факультета Политехнического института и дизайнеры Института культуры, представители общественных организаций, регионального отделения ОНФ. Участники заседания познакомились с мнениями и предложениями горожан, которые также приняли участие в обсуждении концепций в рамках интернет-конференции на сайте администрации города.

По итогам рассмотрения всех трёх вариантов благоустройства Верхнего и Нижнего садов участники заседания пришли к выводу, что ни один из них в полной мере не отвечает градостроительным подходам развития исторической и центральной части Рязани. Между тем, отдельные идеи одного из дизайн-проектов, – по общему мнению – могут быть «доработаны и использованы при создании концепции благоустройства этих зелёных зон».