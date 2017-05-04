Несколько домов в Рязани остались без холодной воды

Также без воды остался один из детских садов города.

Общество

В четверг, 4 апреля, из-за проведения работ на водопроводе без холодной воды остались несколько домов в центре Рязани. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

До 16.00 холодной воды не будет в домах №№6, 6 корпус 1 и 2 по улице Циолковского; в домах №№5, 11, 14, 16, 20 (детский сад №111), 22 по улице Горького; домах №№9, 11/9, 12, 14/7 по проезду Машиностроителей; доме №53/13 по улице Есенина.

Также до окончания ремонтных работ без холодной воды придётся обходиться жильцам дома №64/22 по улице Октябрьской.