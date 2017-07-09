Названа основная причина пожаров в Рязанской области

Во втором квартале 2017 года их в регионе случилось 259.

Общество

Во II квартале 2017 года на территории Рязанской области зарегистрировано 259 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Большинство пожаров, более 70%, произошло в жилом секторе. Основная причина – электротехническая, на втором месте – неосторожное обращение с огнём.

В целях профилактики пожаров и их последствий сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, совместно с сотрудниками полиции, представителями органов местного самоуправления и общественных организаций в жилом секторе проведено более 83 тысяч подворовых обходов, проинструктировано более 85 тысяч человек, среди населения распространено 85 тысяч памяток. Вопросы обеспечения пожарной безопасности рассмотрены на 277 сходах граждан, на которых присутствовали более 5 тысяч человек.

Отдельное внимание уделено профилактическим мероприятиям в местах жительства лиц, относящихся к группе «риска», к которым привлекались сотрудники органов внутренних дел и представители социальных служб.