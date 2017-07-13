Население Рязанской области сокращается, потери компенсируются за счёт приезжих

В 2016 году наибольшее число мигрантов приехали с Украины.

Общество

Постоянное население Рязанской области на 1 января 2017 года составляло 1 млн. 126,7 тыс. человек, сократившись в 2016 году на 3,4 тыс. человек, или на 0,3%. Об этом сообщается на сайте Рязаньстата.

Соотношение горожан и сельских жителей составляет соответственно – 71,7 и 28,3%. Как и в России в целом, в Рязанской области, мужчины остаются в меньшинстве. На начало 2017 года в области на 1000 мужчин приходится 1193 женщины.

В демографическом развитии области сохраняется процесс депопуляции населения (превышения числа умерших над числом родившихся). В 2016 году, как и годом ранее, число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза.

В условиях сохраняющейся естественной убыли населения существенно возрастает роль миграции в изменении численности населения. В 2016 году пределы области покинули 34,5 тыс. человек, прибыли – 36,3 тыс. человек, сложившийся миграционный прирост (1864 человека) на 35,7% компенсировал естественные потери.

Главными поставщиками иммигрантов в Рязанскую область по-прежнему остаются страны СНГ. В 2016 году по числу въезда иммигрантов первое место занимала Украина – 39,6%, мигранты из Узбекистана составили 15,7%, из республики Молдовы – 13,6%.