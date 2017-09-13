Нарушители правил парковки в Рязани заплатят более 870 тысяч рублей

Большая половина этой суммы – штрафы за парковку на газонах.

Общество

Нарушители правил парковки привлечены к административной ответственности и выплате штрафа на общую сумму более 870 тыс. рублей. Такие данные приводят административные комиссии при администрации города Рязани. В частности, за заезд на газон, расположенный на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, с начала года к административной ответственности и штрафам на сумму свыше 450 тыс. рублей привлечены около 800 нарушителей.

Также, по данным административных комиссий, за остановку и стоянку транспортных средств в не предусмотренных для этих целей местах, а также на тротуарах, детских площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями с начала года привлечено к административной ответственности порядка 650 нарушителей. Сумма наложенных штрафов составила 425 тыс. рублей.

Административные комиссии при администрации города напоминают, что согласно КоАП неуплата штрафов за эти правонарушения в 60-дневный срок влечёт к административной ответственности и выплате штрафа в двукратном размере, либо административному аресту на срок до 15 суток, либо 50-часовым общественным работам.