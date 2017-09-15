У рязанца, задолжавшего за услуги ЖКХ, арестовали автомобиль

Арест был произведён в рамках рейда судебных приставов и полиции.

Общество

В пятницу, 15 сентября, на вокзале Рязань-I прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» – совместный рейд судебных приставов-исполнителей и полицейских с целью выявления должников по административным штрафам и привлечения их к ответственности.

В ходе мероприятия приставы арестовали автомобиль, владелец которого задолжал за услуги ЖКХ 26 тысяч рублей. Автомобиль арестован на 10 дней с правом пользования. В течение этого срока мужчина обязан добровольно выплатить штраф.

Специалист-эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации Управления ФССП России по Рязанской области Елизавета Дмитриева пояснила, что это уже второй этап мероприятия «Должник», который пройдёт с 11 по 20 сентября. Рейды, которые проходили в июне 2017 года в рамках первого этапа, дали хорошие результаты. Меры реагирования приставов в ходе рейдов зависят от суммы задолженности: штраф в 500 рублей можно заплатить на месте, в случае более крупного долга могут быть применены более суровые меры, как, например, арест автомобиля.

Информацию о наличии задолженности можно получить при помощи информационного сервиса «Банк данных исполнительных производств» находящемся на официальном интернет-сайте ФССП России.