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http://7info.ru/news/ryazan-society/na_ulice_novosjolov_v_rjazani_nezakonno_torgovali_jolkami/

На улице Новосёлов в Рязани незаконно торговали ёлками
На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.

Общество   87

В Рязани сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи деревьев хвойных пород. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ёлочный базар, не имея на это соответствующих документов, организовала на улице Новосёёлов 46-летняя жительница Рязани.

На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.