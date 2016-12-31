На улице Новосёлов в Рязани незаконно торговали ёлками

На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.

Общество

В Рязани сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи деревьев хвойных пород. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ёлочный базар, не имея на это соответствующих документов, организовала на улице Новосёёлов 46-летняя жительница Рязани.

На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.