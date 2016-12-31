http://7info.ru/news/ryazan-society/na_ulice_novosjolov_v_rjazani_nezakonno_torgovali_jolkami/
На улице Новосёлов в Рязани незаконно торговали ёлками
Общество 87
На улице Новосёлов в Рязани незаконно торговали ёлками
Общество 87
На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.
В Рязани сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи деревьев хвойных пород. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Ёлочный базар, не имея на это соответствующих документов, организовала на улице Новосёёлов 46-летняя жительница Рязани.
На нарушительницу составлен административный протокол по ст.14.1 КоАП РФ.