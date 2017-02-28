На участки для многодетных семей Рязани проводят газ

В рамках программы газификации города Рязани построено 2800 п.м. газопровода среднего давления в посёлках Храпово и Божатково.

Общество

В Рязани продолжается работа по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям города. Многодетные семьи в Рязани обеспечивают участками с 2012 года. Право на получение земли имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Рязанской области не менее трёх лет и имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучающимися в учебных заведениях на дневной форме обучения, но не более, чем до достижения ими 23 лет.

В рамках программы газификации города Рязани построено 2800 п.м. газопровода среднего давления в поселках Храпово – Божатково. Работы проводились за счет средств АО «Рязаньгоргаз». Завершение строительства газопровода и подключение к сетям газоснабжения запланировано на начало сентября 2017 года, сообщает сайт администрации Рязани.

В этом же году будут продолжены работы по обустройству съезда к участкам для многодетных семей, расположенным на территории этих посёлков.