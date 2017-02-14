На публичных слушаниях в Рязани обсудят строительство высоток в Советском районе

Обсуждение проекта назначено на 9 марта.

Общество

В четверг, 9 марта, в Рязани пройдут публичные слушания по вопросу выдачи разрешения на строительство высоток в Советском районе. Дата обсуждения назначена постановлением главы муниципалитета, опубликованным во вторник,14 февраля.

Участникам слушаний предлагается обсудить возведение на двух улицах – 8-го Марта и Совхозной – жилья выше 12 этажей. Строительство заявитель намерен вести на территории, находящейся в зоне многоэтажной жилой застройки, предполагающей возведение такого типа жилья.

Слушания пройдут в административном здании на улице Введенской, 107, кабинет №219. Начало – в 18.00.