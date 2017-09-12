http://7info.ru/news/ryazan-society/na_proshloj_nedele_v_rjazanskoj_oblasti_rodilos_bolshe_devochek_chem_malchikov/
На прошлой неделе в Рязанской области родилось больше девочек, чем мальчиков
Общество 98
В числе новорождённых – двойняшки, родившиеся в городском родильном доме №2 в Рязани.
На прошлой неделе в Рязанской области родилось больше девочек, чем мальчиков
Общество 98
В числе новорождённых – двойняшки, родившиеся в городском родильном доме №2 в Рязани.
В Рязанской области с 4 по 10 сентября появились на свет 214 малышей. За истекший период отмечено рождение 109 девочек и 105 мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
В числе новорождённых – двойняшки, родившиеся в городском родильном доме №2 в Рязани.