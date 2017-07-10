http://7info.ru/news/ryazan-society/na_proshloj_nedele_v_rjazanskoj_oblasti_rodilis_dve_pary_bliznecov/
На прошлой неделе в Рязанской области родились две пары близнецов
Общество 64
На прошлой неделе в Рязанской области родились две пары близнецов
Общество 64
Всего с 3 по 9 июля появились на свет 236 малышей
На прошлой неделе в Рязанском областном перинатальном центре родились две пары близнецов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Всего на неделе в Рязани и области появились на свет 236 малышей: 118 девочек и 120 мальчиков.