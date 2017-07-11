http://7info.ru/news/ryazan-society/na_proezde_schedrina_v_rjazani_vremenno_zapretjat_stojanku_transporta/
На проезде Щедрина в Рязани временно запретят стоянку транспорта
Общество 110
На проезде Щедрина в Рязани временно запретят стоянку транспорта
Общество 110
На указанной территории будут установлены соответствующие дорожные знаки.
С 1 по 30 августа на проезде Щедрина в Рязани временно запретят стоянку автотранспорта. Ограничения коснутся участка дороги около школы №8, сообщает сайт администрации города.
Вдоль территории школы будут установлены соответствующие дорожные знаки – 3.28 «Стоянка запрещена», с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», 8.5.4 «Время действия 21.00-07.00» и 8.2.3 «Зона действия».