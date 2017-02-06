На предприятиях Рязани пройдут тренировки действий персонала в случае ЧС и терактов

«Месяц Безопасности» – цикл акций, проводимых при поддержке Совета Федерации РФ в различных регионах России.

Общество

В феврале на ресурсоснабжающих предприятиях города Рязани будут организованы учебные тренировки «Действия рабочего персонала при возникновении чрезвычайной ситуации» и «Действия рабочего персонала при угрозе совершения террористического акта». Об этом сообщил сайт администрации города.

В ходе мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского проекта «Месяц Безопасности», планируется произвести оценку степени готовности персонала предприятий к действиям в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе совершения террористического акта. Помимо этого, будет проверяться готовность сил и средств аварийно-восстановительных бригад, отрабатываться схемы и маршруты эвакуации.

«Месяц Безопасности» – цикл акций, проводимых при поддержке Совета Федерации РФ в различных регионах России. Проект представляет собой единую российскую экспертную дискуссионную площадку для взаимодействия государственных органов власти, бизнеса и общества на федеральном и региональном уровне по вопросам обеспечения национальной безопасности.