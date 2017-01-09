На предновогодних ярмарках в Рязани было продано 24 тонны молока и молочной продукции местных производителей

Реализацию товаров на ярмарочных площадках осуществляли 199 товаропроизводителей, разместивших на 3019 торговых местах.

Общество

Ярмарки выходного дня в Рязани, где продукция местных товаропроизводителей реализуется без посредников, стали привычными и любимыми среди горожан. В предновогодние дни свежие продукты рязанских производителей к праздничному столу рязанцы смогли приобрести 27, 28, 29 и 30 декабря. Об этом сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Реализацию товаров на ярмарочных площадках осуществляли 199 товаропроизводителей, разместивших на 3019 торговых местах. На ярмарках был представлен широкий ассортимент продуктов питания. В общей сложности на предновогодних ярмарках реализовано более 11 тонн мяса и 6 тонн птицы, 160 тысяч куриных яиц, 24 тонны молока и молочной продукции, 5 тонн колбасных изделий, 8,6 тонны живой рыбы, 18 тонн картофеля, более 8 тонн овощей и 17 тонн яблок, 12 тонн хлебобулочных изделий и почти тонна меда.

В 2017 году ярмарки выходного дня продолжат свою работу на пяти привычных площадках областного центра: на Театральной площади, на ул. Крупской, д.17 (возле ЦНТИ), на ул. Новоселов, д.13 (кинотеатр «Октябрь»), на ул. Станкозаводская, д.30 (ТЦ «КИТ) и на ул. Гоголя, д.35 Б (ТК «Берёзовый»).