На пост ректора Рязанского Госуниверситета выдвинуто четыре кандидата

Кандидатуры рассмотрела аттестационная комиссия Минобрнауки РФ.

Общество

Кандидатуры на должность ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, утверждённые ранее учёным Советом учебного заведения, рассмотрены на заседании Аттестационной комиссии Министерства образования и науки России, которое состоялось в Москве 27 декабря. В заседании приняла участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев лично встречался с каждым претендентом и отметил профессиональные и личностные качества каждого из них, подчёркивает ведомство. Олег Ковалёв также, согласно установленным правилам, принял решение и направил в Минобрнауки РФ письмо в поддержку кандидатуры Алексея Зимина, возглавляющего РГУ два с половиной года.

За последнее время эффективность РГУ значительно повысилась. За годы ректорства Зимина вузу удалось добиться выполнения всех семи показателей мониторинга вузов, проводимого Минобрнауки. Также за это время значительно укрепилась материальная база университета: ведётся строительство бассейна, в два раза увеличился объём средств, привлечённых на научно-исследовательскую работу. Открыт новый объединенный Совет по психологии, четыре научных журнала вуза вошли в перечень ВАК.

Результаты работы Аттестационной комиссии станут известны через два дня. Выборы ректора РГУ запланированы на конец января-начале февраля 2017 года.