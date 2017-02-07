На перегоне Рязань – Лесок построят современный переход

Всего в рамках программы по предупреждению травматизма на Московской железной дороге собираются построить в текущем году 16 переходов.

Общество

В 2017 году на перегоне Рязань – Лесок планируется построить современный одноуровневый пешеходный переход. Об этом сообщает сайт Московской железной дороги.

Всего в рамках программы по предупреждению травматизма на Московской железной дороге собираются построить в текущем году 16 переходов. Их оборудуют световой и звуковой сигнализацией, площадками для людей, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Чтобы оказаться на рельсах, пешеходу придётся пройти по S-образной дорожке, что должно помочь им убедиться в своей безопасности. Также переходы оборудуют необходимыми знаками.

Также сообщается, что на железной дороге, в том числе и на рязанском направлении, продолжат возведение ограждений.