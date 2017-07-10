http://7info.ru/news/ryazan-society/na_okraine_rjazani_unichtozhili_dikorastuschuju_konoplju/
На окраине Рязани уничтожили дикорастущую коноплю
Общество 113
На окраине Рязани уничтожили дикорастущую коноплю
Общество 113
Также опасное растение было обнаружено в Михайловском районе.
В Рязанской области сотрудники полиции продолжают борьбу с дикорастущей коноплёй. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт регионального УМВД.
Очередные заросли были обнаружены на окраине Рязани (площадь 8 кв. метров), а также в Михайловском районе (40 кв. метров).
Обследование территории области продолжается.