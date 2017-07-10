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http://7info.ru/news/ryazan-society/na_okraine_rjazani_unichtozhili_dikorastuschuju_konoplju/

На окраине Рязани уничтожили дикорастущую коноплю
Также опасное растение было обнаружено в Михайловском районе.

Общество   113

В Рязанской области сотрудники полиции продолжают борьбу с дикорастущей коноплёй. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт регионального УМВД.

Очередные заросли были обнаружены на окраине Рязани (площадь 8 кв. метров), а также в Михайловском районе (40 кв. метров).

Обследование территории области продолжается.