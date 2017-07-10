На окраине Рязани уничтожили дикорастущую коноплю

Также опасное растение было обнаружено в Михайловском районе.

Общество

В Рязанской области сотрудники полиции продолжают борьбу с дикорастущей коноплёй. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил сайт регионального УМВД.

Очередные заросли были обнаружены на окраине Рязани (площадь 8 кв. метров), а также в Михайловском районе (40 кв. метров).

Обследование территории области продолжается.