На одной из улиц Рязани во вторник не будет электричества

Причина отключения света – работы по реконструкции на трассе М-5 «Урал».

Общество

Во вторник, 26 декабря, на улице Роща в Рязани с 10.00 до 17.30 не будет электричества. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Причина отключения света – работы по реконструкции на трассе М-5 «Урал».