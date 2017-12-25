http://7info.ru/news/ryazan-society/na_odnoj_iz_ulic_rjazani_vo_vtornik_ne_budet_elektrichestva/
На одной из улиц Рязани во вторник не будет электричества
Общество 302
На одной из улиц Рязани во вторник не будет электричества
Общество 302
Причина отключения света – работы по реконструкции на трассе М-5 «Урал».
Во вторник, 26 декабря, на улице Роща в Рязани с 10.00 до 17.30 не будет электричества. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Причина отключения света – работы по реконструкции на трассе М-5 «Урал».