На одной из улиц Рязани отключили холодную воду

Ремонтные работы ведут сотрудники Водоканала.

Общество

В понедельник, 26 декабря, из-за ремонта водопровода без холодной воды остались несколько домов на улице Качевской. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

До четырёх часов дня без воды придётся обходиться жильцам домов №№34 корпус, 3, 4, 5, а также дома №36 корпус 1.

Ремонтные работы ведут сотрудники Водоканала.