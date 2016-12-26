http://7info.ru/news/ryazan-society/na_odnoj_iz_ulic_rjazani_otkljuchili_holodnuju_vodu/
На одной из улиц Рязани отключили холодную воду
Общество 91
На одной из улиц Рязани отключили холодную воду
Общество 91
Ремонтные работы ведут сотрудники Водоканала.
В понедельник, 26 декабря, из-за ремонта водопровода без холодной воды остались несколько домов на улице Качевской. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
До четырёх часов дня без воды придётся обходиться жильцам домов №№34 корпус, 3, 4, 5, а также дома №36 корпус 1.
Ремонтные работы ведут сотрудники Водоканала.