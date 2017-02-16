На месте «Барса на Есенина» планируется возвести жилой комплекс из шести 26-этажек

Строительство комплекса владелец земли будет вести в три этапа, первый начнётся в текущем году.

Общество

В среду, 15 февраля, в Рязани прошли слушания по вопросу строительства жилого комплекса на улицах Есенина и Грибоедова.

Инициатором выступило ООО «ГСКБ». По словам руководителя организации Александра Лемдянова, на территории в 4 га ранее располагались заводские цеха 1950-х годов постройки. Сейчас они приспособлены под размещение супермаркета «Барс», торгового центра «Галерея», а также магазина «Апельсин» и ресторанного комплекса. Разработанной заявителем концепцией, пояснил Лемдянов, на месте нынешних построек планируется возведение комплекса из шести 26-этажных домов на стилобате высотой в три этажа. Туда переедут торговые организации, здесь же планируется организовать парковку, куда жители смогут попасть непосредственно из своих квартир. Строители намерены убрать автозаправку, которая, как пояснил Лемдянов, сейчас у многих вызывает вопросы, так как находится в центре города. Большое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры – планируется обустройство спортивной площадки общей площадью 500-800 кв.метров с игровым полем и теннисным кортом, на первом этаже зданий предполагается создание детского центра, медицинской комнаты. На месте нынешней парковки между зданиями «Барса» и «Апельсина» будет организована общественная зона рекреации, доступная для жителей близлежащих домов. Планируется также реконструкция бассейна «Спартак» – на его базе будет организован фитнес-центр с залами для занятий различными видами спорта и 50-метровым бассейном. Варианты реконструкции сейчас прорабатываются застройщиком.

Предусмотрено и решение вопросов транспортной инфраструктуры. Как пояснил проектировщик Владимир Щёголев, предполагается создание надземных пешеходных переходов с улицей Есенина и Грибоедова, планируется создание необходимого числа машиномест. Комплекс позволит создать 2 тыс. 250 машиномест при требуемом количестве в 1965 мест. В старом фонде, не обеспеченном парковочными местами, предполагается в дальнейшем устройство заездных карманов. Для решения проблемы транспортной доступности планируется организация двустороннего движения на улице Новой, соединение улиц Фирсова и Лермонтова, продление Лермонтова до Фирсова, соединение улиц Есенина и Фирсова, продление улицы Вознесенской до Окского проезда с выходом на планируемую развязку около «Круиза», выход с улицы Кальной на Муромское шоссе. Проблему пробок на Есенина, отметил Щёголев, позволит решить расширение дороги в районе нового комплекса до шести полос.

Строительство комплекса планируется вести в три этапа приблизительно по два года каждый, пояснил Александр Лемдянов. Первый этап в случае прохождения всех необходимых процедур предполагается начать в 2017 году. Торговые предприятия будут переводить в новые помещения также поэтапно с вводом последних в строй.

До начала слушаний в комиссию поступили коллективные обращения с 1 тыс. 691 подписью в поддержку проекта. Также за реализацию проекта высказались такие организации, как ТД «Барс», «Барс-Ритейл», «Барс-сервис», «Малахитовая шкатулка-ломбард». Лично на слушания пришли 143 человека, большинство из которых поддержало проект. Отдельные вопросы, задаваемые докладчикам, касались возможного расширения дороги. В частности, жительница дома №34 по улице Есенина Ольга Теплова высказала недовольство возможным уничтожением зелёной зоны перед домом, отметив, что «лучше построить «Рязань-сити» в 36 этажей, чтобы мы все умерли». Архитектор Илья Стюхин оспорил полезность надземного перехода, а также поинтересовался организацией движения на Театральной площади. Работники предприятий спрашивали о возможном их закрытии. Как заверил Александр Лемдянов, никакого закрытия не будет – речь идёт о поэтапном переводе в другие помещения. По его словам, застройщик не заинтересован в закрытии магазинов, которые приносят доход.

Заключение по итогам слушаний будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».