На Масленицу в Рязани пройдёт более 20 праздничных мероприятий

РИА «7 новостей» представляет полную программу масленой недели.

Общество

С понедельника, 20 февраля, начинается масленая неделя. Праздник Масленица дошёл до нас через века и сохранил немало обычаев и традиций. Отмечается Масленица в течение недели перед Великим постом. Главными атрибутами праздника традиционно были и остаются — чучело Масленицы, забавы, гулянья и блины.

Каждый день масленой недели носит определённое название и имеет свой значение. Понедельник — встреча Масленицы, вторник — заигрыши, среда —лакомка, в этот день тёщи приглашали на блины зятьёв с женами, в четверг происходили самые людные санные катания, пятница — тёщины вечёрки — в этот день уже принимали в гостях тёщу. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось «прощёным днём», в этот день люди ходили друг к другу в гости и просили за всё прощения.

В Рязани масленичные гуляния также продлятся всю неделю. Каждый день с 20 февраля по 26 февраля в городе будут проводиться праздничные мероприятия.

В понедельник, 20 февраля, в 17.00 в ДК «Приокский» состоится праздничный концерт «А мы Масленицу привечаем».

21 февраля в 16.30 праздник «Широкая Масленица» начнётся на улице 2 Бутырки, дом 5.

22 февраля в 16.00 в посёлке Мервино, на улице Бахмачеевская, дом 34, пройдёт праздник «ТОС на Масленицу ждет!». А в 16.30 праздник пройдёт на улице Затинной, возле домов 36 и 38.

24 февраля состоятся главные городские гуляния на Лыбедском бульваре. В 14.00 здесь развернётся праздник «Душа моя, Масленица!». Здесь будут развёрнуты обжорные ряды, где каждый сможет отведать горячего блинчика, выбрав самое вкусное блюдо, или угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей будут работать интерактивные площадки с аниматорами. Скучать не придётся и взрослым - на Лыбедском бульваре свою технику представят пожарные Рязанского гарнизона - каждый сможет почувствовать себя спасателем, примерив каску или забравшись в спецмашину. В 17.00 здесь можно будет понаблюдать за смельчаками, которые отважатся штурмовать «Ярмарочный столб», а 18.00 состоится концерт группы «Timers Band», а в 18.45 праздник завершится огненно-пиротехническим шоу.

25 февраля в 11.00 народные гуляния пройдут на площадке перед зданием Детской школы искусств № 3.

В 12.00 праздник «ТОС на Масленицу ждёт!» приглашает жителей посёлка Никуличи (улица Пронская, дом 80). В 15.00 такое же мероприятие пройдёт в посёлке Приокский (улица Луковская, дом 41).

26 февраля в 11.00 можно побывать на праздничной программе «Широкая Масленица» на площадке перед Центром детского творчества «Октябрьский» (ул. Зубковой, д.27).

В тоже время народное гуляние «Масленица» развернётся в сквере перед заводоуправлением Керамзавода.

В 11.00 во Дворце детского творчества начнётся городской конкурс-фестиваль фольклорных коллективов «Масленица 2017», а в 12.00 на территории за дворцом творчества также развернутся масленичные гуляния.

С 11.00 до 15.00 в Константинове также пройдёт праздник Масленица. Уличные гуляния по константиновской традиции пройдут на берегу Оки. Старинные русские забавы и обычаи, вкусные блины, свежий воздух окских просторов – и хорошее настроение обеспечено! Праздник в Константинове – это взятие снежной крепости и катание на санях, шутки скоморохов и кукольный театр у русской печки, народные песни и частушки в исполнении фольклорных ансамблей.

В 12.00 пройдут праздники на площади у ТЦ «КИТ», в посёлке Дягилево (улица Коняева, дом 93) и в ЦПКиО.

В 14.00 народное гуляние «У наших у ворот – Масленицы хоровод» начнётся на площадке перед Культурно-досуговым центром «Октябрь», в МКЦ, перед ДК «Приокский» и на Монастырской площади посёлка Солотча.