На Масленице в Рязани будут создавать бренд города

Рязанцы и гости города смогут заполнить анкету и высказать своё мнение о том, каким они видят бренд города.

Общество

В пятницу, 24 февраля, на празднике Масленицы, который будет проходить на на Лыбедском бульваре, можно будет принять участие в кампании «Рязань делает свой бренд».

Рязанцы и гости города смогут заполнить анкету и высказать своё мнение о том, каким они видят бренд города.

Такие же анкеты уже размещены в десятках торговых центров, кафе, ресторанах, супермаркетах, библиотеках, концертных площадках и театрах, сообщает сайт администрации города. Для того, чтобы получить и заполнить анкету необходимо обратиться к администратору заведения.