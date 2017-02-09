На «Лыжню России» рязанцы смогут доехать на бесплатном автобусе

В рамках «Лыжни России» в посёлке Варские пройдут спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флеш-мобы, интерактивные викторины.

Общество

В субботу, 11 февраля, состоится XXХV открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2017». В Рязанской области на лыжную трассу в районе посёлка Варские выйдут не менее 20000 человек в возрасте от 12 до 70 лет.

Центральный старт соревнований будет дан в 12.00. Зарегистрироваться участники могут до 10 февраля с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 35, а также в день соревнований на старте лыжной трассы с 9.00 до 10.30.

Доставка участников гонки к старту будет осуществляться автобусами с площади Театральной с 9.00 до 11.00, сообщает сайт регионального правительства.

В рамках «Лыжни России» будет организовано выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» по дисциплине «Бег/передвижение на лыжах» для взрослых. Кроме того, будет работать анимационная площадка, посвящённая XIX Всемирному Фестивалю молодёжи и студентов 2017 года. Состоятся спортивные конкурсы и эстафеты, танцевальные флеш-мобы, интерактивные викторины.