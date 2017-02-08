На Лыбедском бульваре в Рязани может появиться магазин

Положительное заключение на возможность проведения работ дали специалисты Института археологии РАН.

Общество

Институт археологии РАН выполнил историко-культурную экспертизу, дающую положительное заключение на строительство магазина в историческом центре города. Документы опубликованы на сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

Речь идёт об участке на Лыбедском бульваре, 4, где планируется возведение магазина. Заказчиком выступило ООО «Европа». Согласно заключению экспертов, культурные напластования, сформированные на участке, перекрыты поздними досыпками и не представляют научного интереса, не являясь частью культурного слоя острога и посада Переяславля-Рязанского. Для их сохранения, отмечается в документе, не требуются спасательные полевые археологические работы, а земляные работы на месте строительства магазина могут быть проведены в полном объёме.