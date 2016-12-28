http://7info.ru/news/ryazan-society/na_levo-lybedskoj_ulice_v_rjazani_zapretjat_parkovku/
На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку
Общество 288
На Лево-Лыбедской улице в Рязани запретят парковку
Общество 288
Изменения в правилах парковки грядут до конца января.
В течение января в правила парковки на улице Лево-Лыбедская будут внесены изменения, предупреждает сайт администрации города Рязани.
В целях обеспечения встречного разъезда автотранспорта на спуске ул. Лево-Лыбедская к зданию цирка от ул. Николодворянская с двух сторон автомобильной дороги планируется установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Иными словами, оставлять там машину станет невозможно под угрозой эвакуации.
Произойдёт это не ранее 20 января 2017 года, информирует сайт.