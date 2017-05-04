На карте «убитых» дорог ОНФ в Рязанской области появились первые «зелёные» участки

Это означает, что дороги, на состояние которых жаловались рязанцы, отремонтированы.

Общество

Активисты Общероссийского народного фронта в Рязанской области отметили зелёным цветом первые участки на карте дорожного проекта ОНФ. Это означает, что дороги, на состояние которых жаловались рязанцы, отремонтированы.

Первыми в список приведенных в надлежащее состояние попали дорога по улице Лесопарковой и проезд Речников. В феврале местные жители написали на сайте дорожного проекта ОНФ, что пройти по улице Лесопарковой невозможно: из-за глубоких ям она вся находится под водой. Пожилым людям было трудно дойти до магазинов и больницы. После обращения на карту «убитых» дорог ОНФ, дорогу отремонтировали.

В управлении благоустройства города рязанской администрации также активистам сообщили, что отремонтирован смотровой люк (устранен провал и восстановлено асфальтобетонное покрытие) на улице Циолковского напротив дома № 11.

Как пояснил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов, дорога на улице Циолковского была капитально отремонтирована в 2015 году и находится на гарантии. На разрушение дорожного покрытия, которое было положено поверх железного люка, городским властям указали активисты федеральной дорожной инспекции ОНФ, которые в апреле 2017 года проводили мониторинг в том числе гарантийных дорог в Рязани.

«В настоящее время дефект устранен за счет подрядчика. Надеемся, что этот случай поможет ремонтным бригадам более ответственно относиться к выполнению работ и соблюдать технологию», - резюмировал Тарасов.

О положительном эффекте народного голосования на интерактивной карте дорожного проекта ОНФ говорит также факт недавно принятого решения о приведении в порядок участка дороги, соединяющую село Ходынино и город Рыбное с трассой М5 Урал. Этот участок стал лидером голосования среди дорог, которые находятся в ведении регионального минтранса. Местные жители указали в своем обращении, что в течение нескольких лет эту дорогу никто не ремонтировал. На ней множество ям и неровностей, что не позволяет водителям развивать скорость больше 10 км/ч.

Как сообщили активистам в дорожном ведомстве региона, данную дорогу было решено включить в план ремонта именно по причине активного голосования на карте ОНФ. Средства на ее ремонт были изысканы за счет экономии на проведенных торгах. В настоящее время уже объявлен тендер, чтобы в июне осуществить полную замену дорожного покрытия на проблемном участке с отсыпкой обочин.

Как отметил региональный куратор дорожного проекта ОНФ Сергей Тарасов, эти случаи – лишь часть той огромной работы, которую ежедневно проводят активисты-общественники, анализируя и направляя в органы власти десятки обращений рязанцев, которые весьма активно включились в работу дорожного проекта.

«Надеюсь, что работа по ремонту дорог, которая в настоящее время ведется в регионе, принесет свои результаты. Как общественники, мы также следим за качеством выполняемых работ, и нам важно, чтобы участки, которые сегодня мы отмечаем на карте как отремонтированные, в ближайшие годы снова не появились на нашей карте в качестве проблемных», - заявил Тарасов.