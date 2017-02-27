На ярмарке выходного дня в Рязани отмечали Широкую Масленицу

Все, кто пришёл в этот день на ярмарку, смогли принять участие в дегустации блинов и различных конкурсах, а также посмотреть концерт.

Общество

В субботу, 25 февраля, в Рязани проходили традиционные ярмарки выходного дня. На площади Театральной состоялся праздник, посвящённый Широкой Масленице. Все, кто пришёл в этот день на ярмарку, смогли принять участие в дегустации блинов и различных конкурсах, а также посмотреть концерт студенческих коллективов Рязанской области.

Ярмарки выходного дня состоялись на пяти площадках Рязани. Торговлю осуществляли 193 товаропроизводителя на 315 местах, сообщает сайт регионального правительства. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. В общей сложности было реализовано 13,9 т мяса и мясной продукции, 16,1 т молока и молочных продуктов, 8 т хлеба и хлебобулочных изделий, 6,9 т картофеля, 3,6 т овощей, 12,4 т яблок и груш. Большой выбор овощей был предложен владельцами личных подсобных хозяйств и дачных участков.