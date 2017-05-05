На фронтовой поляне в Рязани ветераны спели «Катюшу» и «Смуглянку»

Почётными гостями праздника организованного префектурой Советского района, стали участники войны и труженики тыла.

Общество

В четверг, 4 мая, в одном из дворов проезда Речников в Рязани развернулась фронтовая поляна. Посетили её не только ветераны войны. Гостями торжества в честь 72-й годовщины Победы стали жители Советского округа.

С приветственным словом к гостям праздника обратился депутат Рязанской городской Думы Андрей Кашаев.

– Без Дня Победы наша жизнь была бы невозможна. Самое главное для нас – помнить подвиг прадедов, дедов и отцов, – отметил Кашаев. – Накануне праздника хочется пожелать ветеранам долгих лет жизни, сил и крепкого здоровья.

К поздравлениям ветеранов присоединилась Наталья Мельникова, префект советского района. Она отметила значимость Дня Победы и пожелала гостям мероприятия благополучия и мира.

Продолжил торжество праздничный концерт. Для жителей Советского района рязанские артисты исполнили песни военных лет. Ветераны поддержали исполнителей: станцевали под любимые мелодии и спели «Катюшу» и «Смуглянку»

Также для гостей мероприятия работала полевая кухня. Каждый желающий в этот вечер смог попробовать кашу, приготовленную по фронтовому рецепту.