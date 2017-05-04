http://7info.ru/news/ryazan-society/na_dvuh_ulicah_rjazani_polozhili_novyj_asfalt/
На двух улицах Рязани положили новый асфальт
Общество 147
На двух улицах Рязани положили новый асфальт
Общество 147
Сейчас подрядчики ставят на этих участках дорожные знаки и пешеходные ограждения.
В Рязани завершены работы по укладке нового асфальта на улицах Советской Армии и Прижелезнодорожной. Об этом сообщил сайт городской администрации.
Сейчас подрядчики ставят на этих участках дорожные знаки и пешеходные ограждения.
Также близки к завершению работы на улице Лесопарковой и на проезде речников.
В настоящее время ремонт также ведётся на улицах Чкалова, Бирюзова, Станкозаводской, Великанова, Молодцова, Высоковольтной и на Старообрядческом проезде.