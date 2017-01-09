На дорогах Рязанской области продолжают дежурить оперативные группы

9 января на автодорогах Рязанской области дежурили две оперативные группы. Затруднений движения за время дежурства обнаружено не было.

Общество

В условиях низких температур в целях контроля за дорожной обстановкой и обеспечения безопасности на наиболее опасных участках автодорог в регионе дежурят сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ежедневно каждая оперативная группа с 9 часов утра до 22 часов вечера осуществляет контроль за дорожным движением на федеральных автодорогах, выявляет затруднения движения, осуществляет контроль за состоянием дорожного полотна, взаимодействует с сотрудниками ДПС, дорожной службой и другими организациями.

9 января на автодорогах Рязанской области дежурили две оперативные группы. Затруднений движения за время дежурства обнаружено не было.

Для оказания помощи участникам дорожного движения в Главном управлении МЧС России по Рязанской области постоянно находятся в готовности три мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости могут выехать в любое место в Рязанской области для оказания помощи. Также в случае необходимости могут быть задействован 41 стационарный пункт обогрева.