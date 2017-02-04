На 1 января 2017 года в Рязани работало 53 ресторана

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Общество

По состоянию на 1 января в Рязани осуществляют деятельность 473 предприятия общественного питания, в том числе 53 ресторана, 285 кафе, 70 баров, 20 столовых, 45 других типов предприятий.

Об этом сообщается на сайте городской администрации.