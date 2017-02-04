http://7info.ru/news/ryazan-society/na_1_janvarja_2017_goda_v_rjazani_rabotalo_53_restorana/
На 1 января 2017 года в Рязани работало 53 ресторана
Общество 105
На 1 января 2017 года в Рязани работало 53 ресторана
Общество 105
Об этом сообщается на сайте городской администрации.
По состоянию на 1 января в Рязани осуществляют деятельность 473 предприятия общественного питания, в том числе 53 ресторана, 285 кафе, 70 баров, 20 столовых, 45 других типов предприятий.
Об этом сообщается на сайте городской администрации.