Молодые рязанцы отстояли «Свою позицию»

Очередное испытание для участников конкурса лидеров ученического самоуправления завершено.

Общество

Завершилось очередное испытание для участников конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция», сообщает сайт администрации города Рязани. Организаторы конкурса – управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Центр детского творчества «Феникс», Центр развития социальной активности молодёжи «Потенциал», Городской штаб школьного актива.

15 февраля в библиотеке имени Горького стартовала «Блиц-идея», где лидеры конкурса «Своя позиция» и их команды работали над проектами решения различных школьных проблем и презентовали их членам жюри. За состязанием могли следить все желающие посредством онлайн-трансляции Блиц-опроса в социальной сети Instagram.

Проблемы поднимались разнообразные, но неизменно актуальные - от борьбы с граффити на стенах до участия органа ученического самоуправления в учебном процессе. Испытание было построено в формате игры «Что? Где? Когда?». Вопросы для лидеров были объединены в категории: «Простая психология», «Права и обязанности», «Инфоповод», «Досуг» и «Кот в мешке», которые каждый конкурсант выбирал на экране.