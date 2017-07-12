Молодые предприниматели Рязани представили проекты развития города

Олег Булеков ознакомился с предложениями по развитию спортивной и досуговой инфраструктуры, обустройства зелёных зон и создания в ЦПКиО «точки туристического притяжения».

Общество

В среду, 12 июля, глава администрации Рязани Олег Булеков принял участие в работе «круглого стола», организованного «Ассоциацией молодых предпринимателей».

В работе «круглого стола» приняли участие молодые бизнесмены и выпускники школы молодежного предпринимательства. Их интересовало, где начинающий предприниматель может узнать перечень свободных муниципальных площадей для аренды или покупки для организации производства, какова процедура согласования в администрации города вывески на вход в магазин в исторической части города, кто должен вывозить мусор с прилегающей к магазину территории, какие штрафы может наложить префектура и на кого за ненадлежащее состояние территории вокруг входа в точку торговли, как на практике может быть реализовано положение о наружных рекламных конструкциях, запрещающее размещение вывесок на балконах жилых домов, и многие другие.

Олег Булеков рассказал молодым предпринимателям, в каких общегородских проектах они могут принять участие, сообщает сайт администрации города.

Также глава администрации ознакомился с предложениями начинающих бизнесменов по развитию спортивной и досуговой инфраструктуры, обустройства зелёных зон и создания в ЦПКиО «точки туристического притяжения».