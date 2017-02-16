Молодые аграрии Рязани приглашаются к участию в профессиональном конкурсе

Продолжается VII межрегиональный конкурс научных работ «БайСтади».

Общество

Студенты и аспиранты аграрных вузов Рязани и Рязанской области, специализирующиеся на защите растений и биотехнологиях, приглашаются к участию в VII межрегиональном конкурсе научных работ «БайСтади». Информацию об этом региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия разместило на портале правительства Рязанской области.

Межрегиональный конкурс научных работ «БайСтади» проводится ежегодно. Его цель - поддержка талантливых студентов и аспирантов сельскохозяйственных вузов России в плане получения профессионального роста и обретения практических навыков в области защиты растений.

В прошлом году в конкурсе «БайСтади» участвовали студенты выпускных курсов, магистры и аспиранты 29 аграрных вузов России. В 2017 году количество конкурсантов возросло, в их число вошли и представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева.

Прием заявок на конкурс продолжается. Участники конкурса могут представить агрономические исследования, в первую очередь – по защите посевов основных сельскохозяйственных культур от сорняков, вредителей и болезней. Оценивать работы будет Экспертный совет, в его составе представители Минсельхоза РФ, Российского союза сельской молодежи, крупных аграрных компаний, научного сообщества.

По итогам VII межрегионального конкурса научных работ «БайСтади» победителей ждут дипломы, памятные сувениры и сертификаты на специальную ежемесячную стипендию.