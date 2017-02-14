http://7info.ru/news/ryazan-society/molodogvardejcy_goroda_sasovo_pochistili_ot_snega_territoriju_vokrug_pamjatnogo_kamnja/
Молодогвардейцы города Сасово почистили от снега территорию вокруг памятного камня
Общество 80
Погода выдалась ненастная, снег шёл не переставая, поэтому активисты приняли решение в День памяти воинов-интернационалистов придти пораньше и снова почистить территорию от снега.
Молодогвардейцы города Сасово почистили от снега территорию вокруг памятного камня
Общество 80
Снегопад не помешал активистам подготовиться к Дню памяти воинов-интернационалистов.
Молодогвардейцы г. Сасово почистили от снега территорию вокруг памятного камня в преддверии Дня вывода войск из Афганистана.
Погода выдалась ненастная, снег шёл не переставая, поэтому активисты приняли решение в День памяти воинов-интернационалистов придти пораньше и снова почистить территорию от снега.
Всех желающих приглашают принять участие в митинге, который состоится 15 февраля в 10.30 у Памятного камня возле районной администрации