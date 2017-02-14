Молодогвардейцы города Сасово почистили от снега территорию вокруг памятного камня

Снегопад не помешал активистам подготовиться к Дню памяти воинов-интернационалистов.

Общество

Молодогвардейцы г. Сасово почистили от снега территорию вокруг памятного камня в преддверии Дня вывода войск из Афганистана.

Погода выдалась ненастная, снег шёл не переставая, поэтому активисты приняли решение в День памяти воинов-интернационалистов придти пораньше и снова почистить территорию от снега.



Всех желающих приглашают принять участие в митинге, который состоится 15 февраля в 10.30 у Памятного камня возле районной администрации