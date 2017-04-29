Многие рязанцы, получившие жильё с помощью маткапитала, не торопятся оформлять его на детей

Прокуратура Московского района Рязани направила в суд 13 исковых заявлений.

Общество

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы предоставления дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что многие родители, получающие средства материнского (семейного) капитала, не выполняют нотариально данное обязательство по оформлению приобретаемого жилого помещения в общую долевую собственность детей и родителей, сохраняя единоличное право собственности на жильё.

В целях защиты интересов детей прокуратурой района в Московский районный суд Рязани предъявлено 13 исковых заявлений об обяззании оформить жилое помещение в общую долевую собственность.