Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона

Для чтения на первой неделе поста канон разделяется на четыре части.

Общество

Вечером 27 февраля митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Покаянный канон преподобного Андрея Критского читается на великих повечериях с понедельника по четверг первой седмицы Великого поста. Для чтения на первой неделе поста канон разделяется на четыре части.

По преданию, до семи лет будущий замечательный гимнограф, преподобный Андрей был немым, но Господь исцелил его после Таинства Причащения. Весь канон, главное его творение, представляет собой плач о грехах. Он пронизан глубоким покаянным чувством, и его образы не могут не затронуть душу и сердце внимающего им человека. Мысль о покаянии как о единственной возможности людям вернуться обратно в Рай, к соединению с Господом, является основополагающей для творца канона. И с этой мыслью все верующие начинают сложный, долгий, но при этом радостный и светлый путь Святой Великой Четыредесятницы.