Митрополит Рязанский и Михайловский Марк обсудил вопросы воспитания молодёжи с руководителями учебных заведений Московского района

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили вопросы воспитания молодёжи в условиях современной образовательной системы, главным образом затрагивая тему нравственного становления личности школьников и студентов.

Общество

В пятницу, 24 февраля в здании Епархиального управления состоялась встреча директоров городских школ Московского района и ректора Рязанского агротехнологического университета Николая Бышова с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком, а также с председателями двух епархиальных отделов и сотрудниками епархии.

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили вопросы воспитания молодёжи в условиях современной образовательной системы, главным образом затрагивая тему нравственного становления личности школьников и студентов.

Руководители учебных заведений поделились своим наработками и успехами, а также рассказали о трудностях, возникающих в процессе налаживания воспитательного процесса среди учащихся. Владыка Марк, со своей стороны, рассказал об опыте образования детей и юношества на основе духовно-нравственных ценностей православного вероучения, накопленном в нашей стране как в дореволюционное, так и в нынешнее время.

О необходимости работы по развитию и совершенствованию воспитания детей и становления у них твердой системы ценностей и приоритетов в жизни говорил каждый из пришедших на встречу. И так же единодушно участники подтвердили важность объединения усилий учебных заведений и Церкви в этом направлении, предложив в дальнейшем налаживать и углублять сотрудничество, сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

Фото Артемия Жарёнова.