Митрополит Марк: Весть о рождении Спасителя, как бы мы к ней не готовились, в чём-то застаёт нас врасплох

В Рождественский сочельник, 6 января, митрополит Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани.

Общество

В Рождественский сочельник, 6 января, митрополит Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

По церковной традиции следующий день начинается с вечера. И поэтому, хотя с «календарной» точки зрения праздник ещё не наступил, в храмах уже совершаются первые богослужения праздничного дня, звучит Евангелие праздника, тропарь и кондак Рождества.

После литургии митрополит Марк в архипастырском наставлении верующим обратился к насущной теме – вопросу готовности человека к встрече с Рождающимся Богомладенцем:

– Весть о рождении Спасителя, как бы мы к ней не готовились, в чём-то застаёт нас врасплох – подобно тому, как хозяин, ждущий гостей, усердно готовится к их приходу, но гости всё равно застают его неготовым. Так же и мы: хотя уже слышали, что наступает праздник, и Церковь готовила нас к этому событию, но, тем не менее, мы всё же оказываемся в каком-то смысле застигнутыми врасплох. И если посмотреть на себя, то мы увидим, что плохо приготовились к принятию Спасителя мира.

Владыка также указал на то, что Сын Божий пришёл, чтобы спасти всех людей – немощных, грешных и недостойных. Но человек был таковым и до пришествия Сына Божия, и после пришествия может остаться прежним, если будет находиться в отрыве от Спасителя.

– И лишь обращаясь к Спасителю, уповая на Него, мы получаем силу, крепость и дерзновение. И обретаем радость от того, что имеем, на Кого можем уповать и надеяться, – добавил архипастырь и призвал молящихся заниматься не житейской суетой, а молитвой, чтобы в тишине и благоговении встретить день праздника пришествия на землю Спасителя мира.

За богослужением митрополит Марк наградил клирика Христорождественского собора иерея Владимира Угрюмова правом ношения золотого наперсного креста.