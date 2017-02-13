Митрополит Марк расскажет рязанцам о Символе веры

Встречи проходят, как и прежде, в конференц-зале Иоанно-Кронштадтского храма (1 этаж), по четвергам в 19.00.

Общество

В четверг, 16 февраля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк проведёт встречу в Иоанно-Кронштадтском храме Рязани. Владыка вместе с участниками лектория будет завершать разговор о Символе веры, которому уже были посвящены четыре беседы. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Встречи проходят, как и прежде, в конференц-зале Иоанно-Кронштадтского храма (1 этаж), по четвергам в 19.00. На них приглашаются все, кто хочет провести время с пользой, узнать новое о вере, учении Церкви, ее истории и культуре, задать вопросы и обсудить интересующие темы.

Напомним, проект стартовал весной 2016 года. Несколько встреч уже провёл глава Рязанской митрополии, владыка Марк.

Важно также отметить, что все лекторы – преподаватели Рязанской православной семинарии и руководители епархиальных отделов, имеющие глубокие знания в разных областях богословских наук и современной жизни.